Bursa'da "Sezona Merhaba" konseri
BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" konserine sanatçı İsmail Altunsaray konuk oldu.Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Kemal Kamalı yönetti.Gecede...
BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" konserine sanatçı İsmail Altunsaray konuk oldu.
Orkestra Şube Müdürlüğüne bağlı Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Kemal Kamalı yönetti.
Gecede sahne alan bölümün solistleri ve koronun performansı, müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
İsmail Altunsaray'ın, bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler de seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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