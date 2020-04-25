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Bursa'da silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gencali Mahallesi'ndeki tarlada bir bekçi köpeği vurulmuş halde bulundu. Yaralı köpek, Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'nda ameliyata alındı. Gemlikli bazı hayvanseverler,...

Bursa'da silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gencali Mahallesi'ndeki tarlada bir bekçi köpeği vurulmuş halde bulundu. Yaralı köpek, Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'nda ameliyata alındı.

Gemlikli bazı hayvanseverler, civcivlerini yediği için köpeği vurduğu iddia edilen sahibi Hüseyin K. hakkında suç duyurusunda bulundu.


Kaynak: AA




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