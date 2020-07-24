Bursa'da silahlı dünür kavgası! 1 ölü 1 yaralı

Bursa'da ailelerin rızası olmadan bir evde eşiyle ile birlikte yaşayan 18 yaşından küçük kızının yanına giden baba, evde önceden husumetli dünürü ile karşılaştı. Dünürü ile arasında geçen sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Dünürünü başından vuran adam, damadını da yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokakta meydana gelen olayda 4.yardım sokaktaki evde yaşayan Savaş Güneş (26) ile Cansu.K’nın yanına giden baba Murat K. burada dünürü Ecevit Güneş (45) ile karşılaştı.

Bir anda sözlü tartışmaya giren iki dünürü Cansu K ile Savaş Güneş iki tarafınında sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmeyen iki dünürden Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit Güneş’e ateş açtı. Babasını kanlar içinde gören Savaş Güneş iddiaya göre, Murat K‘nın üzerine atlayarak aniden boğuşmaya başladı. Ardından yanında bulundurduğu silahla Murat K Savaş Güneş’de ateş etti.

Salahla vurulan Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de bacağından ve kafasından yaralanırken şüpheli Murat K. da evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.



''YETİŞİN AMBULANS ÇAĞIRIN''

Dışarıda sinir krizi geçiren Cansu K ’’ Babam öldü, eşim yaralandı yetişin ambulans çağırın'' dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmazken, Savaş Güneş ise ağır yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması başlattı.