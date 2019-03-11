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  3. Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi.

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri şüpheli T.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA

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