Bursa'da "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı"

BURSA (AA) - Bursa'da Türk Gastroenteroloji Derneğinin "Toplumsal Farkındalık Projesi" kapsamında, "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı", 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İncirli Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Farkında Ol, Geç Kalma" sloganıyla yapılacak programda, sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesinin yükseltmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, projeyle potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasını amaçladıklarını belirtti.

Hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanması, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının önemine değinen Bor, şunları kaydetti:

"Dernek olarak misyonumuz, halkımıza sağlıklı bir sindirim sistemi için neler yapılması gerektiğini anlatmak, sindirim sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi konusunda yol göstermek ve bu konularda en yetkili bilim insanlarının bilgilerini paylaşmalarını sağlamak. Hastalıklarla mücadelede öne çıkan faktörler, hastalığın sıklığı ve yaşamsal tehlike oluşturup oluşturmadığıdır. Hastaları doğru bilgilendirmek ve aynı hastalığa yakalananların iletişim kurmasını sağlamak da görevlerimiz arasında. Bu amaçlar doğrultusunda Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programını başlattık."

Programda, Prof. Dr. Serhat Bor "Gastroenterolog kimdir", Prof. Dr. Macit Gülten "Kabızlık, şişkinlik, hassas bağırsak sendromları ne demektir, ne yapmalıyım", Prof. Dr. Murat Kıyıcı "Reflü ve mide ağrısına öneriler, tedavi yolları", Prof. Dr. Hale Akpınar da "Çölyak hastalarının beslenme düzenine dair bilinmesi gerekenler ve çölyak nedir?" konu başlıklarında sunumlar yapacak.

Kaynak: AA