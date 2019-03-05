Bursa'da sobalı bir evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı

Bursa'da sobalı bir evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde oturanlar dumandan etkilendi. Yangının soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım yüzünden çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi'nde annesiyle beraber yaşayan 38 yaşındaki Pınar Çelen isimli kadın, sobaya odun attıktan sonra harlayan sobanın baca bağlantı yerinden kıvılcım sıçradı. Kıvılcımlar bir anda aleve dönüştü ve her yeri kapladı. Evdekiler alevleri söndürmede başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen 110 ekipleri hemen yangına müdahale etti. Evde kalan 2 kadın ise dumandan etkilendi. Anne kız tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.