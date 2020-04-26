Bursa'da sokağa çıkma yasağı havadan denetlendi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, araç ve yayaları havadan denetledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde, sokak ve meydanları havadan denetledi. Kent trafiğini de denetleyen ekipler, helikopterle dakikalarca Bursa semalarında uçtu. Kontrol sırasında Bursalı vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, ekipler herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

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Kaynak: DHA