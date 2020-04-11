Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza

BURSA (AA) - Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalardan itibaren Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bin 300 personelle kent genelinde uygulamalar gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA