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  3. Bursa’da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa’da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü

Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Bursa’da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa’da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Kaynak: İHA




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