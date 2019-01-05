Bursa’da sondaj kuyusunda dehşet: 6 yaralı

Bursa'da sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112 , İtfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan bir işçiyi ise kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Metan gazından zehirlendiği belirlenen işçi için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kuyunun içerisinde sıkışan işçiye ulaşmaya çalışıyorlar.

Kaynak: İHA