Bursa’da sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden kişiye gözaltı

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine E. T’nin sosyal medya hesapları üzerinden devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit etti.İkametinde gözaltına alınan E.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak: AA