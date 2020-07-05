Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı

BURSA'da, özellikle gençlerin buluşma noktası olan Görükle Yürüyüş Parkı'nın gece saatlerinde kalabalık olması dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeyen gençlerin, müzik eşliğinde horon oynadığı görüldü.

Bursa'da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı'na gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi aralarında gruplar halinde mini konserler veren bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

'TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER'

Parka hava almak için gelen Yusuf Güler, Bursa'da vaka sayısındaki artışın halk tarafından dikkate alınmadığını belirterek, "İnsanlarımızda çok çabuk boş vermişlik oluştu. Kısıtlamalar kalktıktan sonra düğünlere bakıyoruz, sokaklara, kafelere bakıyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok yakın ve samimi hareketler içindeler. Tehlikenin farkında değiller aslında. Bursa'da çok ciddi manada artış yaşanıyor" dedi.

'KALABALIĞA YAKLAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Arkadaşıyla parkta yürüyen İsmail Sezgin ise sıcak hava nedeniyle dışarı hava almak için çıktığını dile getirerek, "Evde kalmaya çalışıyorum, sokağa çıksam da maskemi çıkarmıyorum. Evler sıcak olduğu için biraz yürüyüp hava almaya çıktık ancak parkın içi kalabalık olduğu için o tarafa yaklaşmamaya çalışıyorum. Başlangıçta söylenen temizlik ve dezenfektan gibi önlemleri de alıyorum. Tabi bu süreçte bu kurallara uymayanlar var. Bu önlemleri sadece kendimiz için düşünmememiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız bizleri için uzun zamandır gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunları düşünerek, çevremizdeki insanları düşünerek, özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA