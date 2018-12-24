Bursa'da su kuyusuna düşen engelli öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kapağı açık unutulan su kuyusuna düşen engelli öldü.

Alınan bilgiye göre, görme ve işitme engelli olduğu öğrenilen İsmail Akar, Engürücük Mahallesi'nde kapağı açık unutulan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, Akar'ı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olay yerinde gelen AFAD ve jandarma ekiplerince kuyudan çıkartılan Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akar'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA