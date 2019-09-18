Bursa'da Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Suriye uyruklu anne ile kızının el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Hattab (28) ve Khaled Jarad'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanıkların avukatları katıldı.



Öldürülenlerden Hayat Meşail'in (29) eşi sanık Ali Hattab, önceki savunmalarını tekrarlayarak kimseyi öldürmediğini öne sürdü.

Hattab, "Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde eşimin cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir, onlardan şüpheleniyorum." dedi.

Diğer tutuklu Khaled Jarad ise cinayetle ilgisinin olmadığını, arkadaşının evine gittiğinde polislerin gelip onu yakaladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, o gün evde bulunduğu ileri sürülen 8 yaşındaki M.H'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nisan ayında, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, Suriye uyruklu Hayat Meşail yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş halde bulunmuştu.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedini bulmuş, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış, katil zanlısının, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenmişti.

Kaynak: AA