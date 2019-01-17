"Bursa'da Suriyeliler 400'ü aşkın fabrika kurdu"

BURSA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulduğunu bildirdi.

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 6'ncısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Bursa İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları-6" programının açılışında konuşma yapan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Bursa'nın göç açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Ok, Bursa ile ilgili "Asırlara hitap eden bir çınar, kökleri ile geçmişten aldığı bütün medeniyet kodlarını, hafızamızı, büyük gövdesi ile dalları ve yapraklarıyla geleceğe uzatan koca bir çınar." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Göç akımları neticesinde ülkemiz, Suriye'den iç savaştan kaynaklı ülkemize gelen ve geçici koruma altında bulunan 3,6 milyon Suriyeli ile kendi ülkesinin ulusal korumasından faydalanamaması sebebiyle uluslararası koruma arayışında olan 330 bin insana kucak açmıştır. Bunun yanı sıra siyasi istikrarı ve gelişme ekonomisi sebebiyle düzenli göç içinde cazibe merkezi durumunda olan Türkiye eğitim, çalışma, iş kurma gibi saiklerle ikamet izni alan 865 bin yabancıya da ev sahipliği yapmaktadır."



Bursa'nın göç yönetimi açısından başta gelen örneklerden biri olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulmuştur. Bir o kadar da yatırım, başka uyruktan insanlar tarafından da yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA