Bursa'da sürücü kurslarında uzaktan eğitime geçildi!

Türkiye risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Bursa'da yeni tedbir kararları açıklandı.

İl Valiliği tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının tehlikeli artışı nedeniyle bir dizi önlemler alındığı belirtildi.

Buna göre kentteki özel ulaştırma hizmetleri meslekî eğitim ve geliştirme kursları, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ve iş makineleri sürücü eğitimi kurslarının teorik dersleri uzaktan verilecek. Karar 12 Nisan 2021 tarihi Pazartesi günü itibariyle uygulanacak.

Yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle;

“Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fizikî mesafeyi korumak maksadıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İlimiz genelinde faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri meslekî eğitim ve geliştirme kursları, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ve iş makineleri sürücü eğitimi kurslarının teorik ve uygulama eğitimleri için Millî Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında belirtilen kursların teorik eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, alınan kararın 12.04.2021 Pazartesi gününden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”