Bursa'da tarihi binalar restore ediliyor

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Belediyesince yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında tarihi binalar yenileniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsasına ait 16 ve 19'uncu yüzyıllardan kalma sivil mimari örneği üç yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor.

Çalışmalar kapsamında toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin üzeri iki kattan oluşan ilk binanın içinde sergi salonları ve yönetim odası bulunuyor.

Ahşap karkas yapıda olan ikinci bina ise zemin üzerine iki kat olarak yapılıyor. Bu binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü binanın inşası da zemin üzeri tek kat olarak devam ediyor.

Kent merkezinde tarihi dokuyu ortaya çıkaracak "Tarihi Bursa Evleri"nin inşaat çalışmalarında ahşap işleri tamamlandı, mekanik ve elektrik tesisat çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmaları artık belediyenin rutin çalışmaları haline getirdiklerini vurguladı.

Bu konuda Türkiye'nin öncü belediyelerinden olduklarını belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile 'eski şehri' ortaya çıkarıyoruz. Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsasına ait olan sivil mimarlık örneği yapıların inşaatını gerçekleştiriyoruz. 16 ve 19'uncu yüzyıllardan kalma bu yapıları aslına uygun olarak günümüze taşıyoruz. Daha önce Kiremitçi Mahallesi'nde yer alan iki tarihi yapının inşaatını yaptık. Şimdi de Tayakadın Mahallemizdeki üç sivil mimari örneği yapının inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Diğer 8 yapı için de çalışmalarımız devam edecek."



Kaynak: AA