Bursa'da 'tefecilik' davası duruşmasında mahkeme başkanını kızdıran ifade

BURSA'da, "tefecilik" ve "yaralama" gibi suçlara karıştığı belirlenen 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan müştekilerden Ayhan A. sanık Hakan Kaygısız'ın mahkeme heyetine rüşvet verip kendisini serbest bıraktırdığına dair söylentiler olduğunu iddia etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bu mahkemeyi satın alacak para yok" dedi. Duruşma, ertelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaptığı iddiası üzerine harekete geçip çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takibin ardından avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin "tefecilik', "ateşli silahla yaralama', "zorla senet imzalatma', "yağma', "şantaj', "suç üstlenme" gibi suçlara da karıştığı ileri sürüldü. Avukat Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Gözaltındaki 10 kişiden, 1'i tutuklandı.

'BU MAHKEMEYİ SATIN ALACAK PARA YOK'

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1'i tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Yıldız ve başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir, SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, şehir dışı yasağı bulunan tutuksuz sanık Hakan Kaygısız ve diğer sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen müştekilerden Hasan Basri Y., kardeşi Ömer Y.'nin avukat Hakan Kaygısız'a olan borçları yüzünden silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü.

Diğer müşteki Ayhan A. ise Kaygısız'ın mahkeme heyetine rüşvet verip kendisini serbest bıraktırdığına dair söylentiler olduğunu iddia etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bu mahkemeyi satın alacak para yok" dedi.

Sanık Kaygısız'ın avukatı Erdal Yıldız, söylentileri müşteki tarafın, müvekkilinin tahliye olmasının ardından çıkardığını ileri sürüp, mahkeme heyetinin güvenirliğinden şüphe duymadıklarını belirtti.

Tutuklu sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan Mustafa Demir'in bu dosya kapsamında tutuklanmasına, diğer sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ertelendi.

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Kaynak: DHA