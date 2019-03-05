BURSA (AA) - Bursa'da tek katlı bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hüdevandigar Mahallesi Hatim Sokak'ta Pınar Çelen'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Çelen, evde bulunan annesini de alarak dışarı çıkıp itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Evinin kül olduğunu gören ve sinir krizleri geçiren Pınar Çelen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.