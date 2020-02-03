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  3. Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Kaynak: AA



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