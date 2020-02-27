Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de ara verildi
BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalıdır." ifadesi kullanıldı.Teleferik dün de aynı gerekçeyle...
BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün de hizmet veremeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalıdır." ifadesi kullanıldı.
Teleferik dün de aynı gerekçeyle hizmet verememişti.
Kaynak: AA
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