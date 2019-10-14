Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, "'Kedi, resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz'" dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin, poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü bulduğunu öğrendi. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, "'Dün, kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi, resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan, orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamaz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA