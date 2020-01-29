Bursa'da temizlik işçisinin ölümüne neden olan sanığa 2,5 yıl hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'da otomobiliyle çarptığı bir temizlik işçisinin ölümüne, ikisinin de yaralanmasına neden olan sanık 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kadir Ayan, taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Uzuner'in yakınları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.



Sanığa "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, ehliyetine de iki yıl el konulmasına karar verdi.

- Olay



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 Nisan 2017'de, hafif raylı sistem duvarını temizleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi temizlik işçilerine, Kadir Ayan idaresindeki 17 VM 390 plakalı otomobil çarpmıştı.



Kazada yaralanan Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol hastaneye kaldırılmış, Uzuner çabalara rağmen kurtarılamamıştı.



Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan Ayan, daha sonra uzun tutukluluk süresi nedeniyle mahkeme tarafından tahliye edilmişti.

Kaynak: AA