İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bursa'da Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik terör operasyonu

Bursa'da Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı

Bursa'da Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

- Olay

Polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın güncel hedefleri doğrultusunda kitleleri eylemlere yönlendirme arayışı içinde oldukları ve ilerleyen günlerde eylemselliklerini artırabilecekleri, açlık grevlerini tırmandırma, pankart asma ve illegal sokak eylemleri yapmayı planladıkları tespit edilen zanlılara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenlenmişti.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 14 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirilmişti.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

AYVACIK

FARUK GÖNÜL

0

0%

BAYRAMİÇ

ALİ ALGÜL

0

0%

BİGA

ADNAN KÖMÜRCÜ

0

0%

BOZCAADA

GENCAY KONAKÇI

0

0%

ÇAN

ORHAN GÖRMEZ

0

0%

MERKEZ

CEMİL PEHLİVAN

0

0%

ECEABAT

CUMHUR AYDIN

0

0%

EZİNE

MUSTAFA EROL

0

0%

GELİBOLU

BÜNYAMİN ÜNLÜ

0

0%

GÖKÇEADA

KADİR BAŞ

0

0%

LAPSEKİ

AYHAN SÖNDÜR

0

0%

YENİCE

İSMAİL TÜTÜNCÜ

0

0%

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.