Bursa'da Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik terör operasyonu
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.
- Olay
Polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın güncel hedefleri doğrultusunda kitleleri eylemlere yönlendirme arayışı içinde oldukları ve ilerleyen günlerde eylemselliklerini artırabilecekleri, açlık grevlerini tırmandırma, pankart asma ve illegal sokak eylemleri yapmayı planladıkları tespit edilen zanlılara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenlenmişti.
Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 14 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirilmişti.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
FARUK GÖNÜL
0
0%
ALİ ALGÜL
0
0%
ADNAN KÖMÜRCÜ
0
0%
GENCAY KONAKÇI
0
0%
ORHAN GÖRMEZ
0
0%
CEMİL PEHLİVAN
0
0%
CUMHUR AYDIN
0
0%
MUSTAFA EROL
0
0%
BÜNYAMİN ÜNLÜ
0
0%
KADİR BAŞ
0
0%
AYHAN SÖNDÜR
0
0%
İSMAİL TÜTÜNCÜ
0
0%
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