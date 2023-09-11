Bursa’da toplu sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleninin dokuzuncusu, yoğun katılımla Merinos Park'ta gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da toplu sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleninin dokuzuncusu, yoğun katılımla Merinos Park'ta gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı şölende, binden fazla çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Bursa'da kültürden sanata, altyapıdan ulaşıma kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa dokunan sosyal faaliyetlere de ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 9'uncusu düzenlenen ve binden fazla çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı geleneksel sünnet şöleni, ailelerle birlikte yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Merinos Park'ta yapıldı. Mevlid-i şerif ile başlayan organizasyonda; mehter takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, oyun alanı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri ve muhtarlar da ailelerin sünnet coşkusuna ortak oldu. Sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Aktaş, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda tüm sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Alinur Aktaş, geleneksel sünnet şölenine destek veren Yıldırım Aritmi Hastanesi yöneticilerine çiçek takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel sünnet cemiyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sünnet cemiyetinin düzenlenmesinde emeği olan muhtarlara da ayrıca teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, sünnetin inancımızın en güzel adetlerinden biri olduğunu ifade etti. Peygamber Efendimizin sünnetine her zaman riayet ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "1000'den fazla çocuğumuzun sünnet cemiyetini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Ana kucaklarıyla, kırtasiye yardımlarıyla, eğitim burslarıyla, kültürel ve sanat ile ilgili faaliyetlerle yavrularımızın vatanına, milletine, dinine, bayrağına bağlı bireyler olmasını arzuluyoruz. Bu organizasyon da bunun bir nişanesidir. Yavrularımızı bu coşkuya ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Toplu sünnetlerin de bir bereketi ve güzelliği var. Rabbim daha güzel mürüvvetlerini göstersin" dedi.

Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Geleceğimizin teminatı olan çocukların sünnet merasimlerinin her anne ve baba için özel anlam taşıdığını anlatan Durmaz, tüm çocuklara hayırlı ve uzun ömürler geçirmesini diledi.

Bursa’da toplu sünnet şöleni

Bursa’da toplu sünnet şöleni

Bursa’da toplu sünnet şöleni

Bursa’da toplu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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