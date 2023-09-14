Bursa’da torun dehşeti: Babaannesi ve halasının boğazını kesti

Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da torun dehşeti: Babaannesi ve halasının boğazını kesti

Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesti. Hala olay yerinde hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Dehşet verici olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş, Sakarya Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan 23 yaşındaki Y.B., bir arkadaşı ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra halası Safiye Balaban (49) ile babaannesi Sabriye Balaban'ın (75) birlikte ikamet ettikleri Çam Sokak'taki evlerine gitti. İddiaya göre, uyuşturucu alabilmek için halası ve babaannesinden para isteyen torun Y.B., para alamayınca bağırmaya başladı. Halası ve babaannesini darp etmeye başlayan Y.B. krize girince yanında getirdiği bıçakla önce halası Safiye Balaban'a saldırdı. Halasının boğazını kesen Y.B. aynı bıçakla babaannesine de saldırdı. Arbede sırasında çıkan gürültü yüzünden kapıya dayanan komşulardan korkan torun Y.B suç aleti bıçakla ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Boğazı kesilen hala Safiye Balaban olay yerinde hayatını kaybederken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan babaanne Sabriye Balaban (75) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan şüpheli Y.B.'nin daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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