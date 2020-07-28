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  3. Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu

Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması tekmeli, sopalı kavgaya dönüştü. Araçlarından inen bir grup gencin diğer araçtaki yaşlı adamı dövme anı cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup genç, trafikte yol verme tartışması yaşadığı yaşlı bir adama tekmeler ve sopalarla saldırdı. Çevrede bulunan kişilerin müdahale ettiği kavgada sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Kavga anı ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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28 Temmuz 2020 Salı 12:35
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