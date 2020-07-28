Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması tekmeli, sopalı kavgaya dönüştü. Araçlarından inen bir grup gencin diğer araçtaki yaşlı adamı dövme anı cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.