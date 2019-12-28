Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.Bursa-Karacabey kara yolunda seyreden Cemalettin Kılıç idaresindeki 16 EGZ 16 plakalı kamyonet, Uluabat Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Ayhan Apak yönetimindeki...
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Bursa-Karacabey kara yolunda seyreden Cemalettin Kılıç idaresindeki 16 EGZ 16 plakalı kamyonet, Uluabat Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Ayhan Apak yönetimindeki 16 JUM 65 plakalı tıra arkadan çarptı.
Yaralanan Cemalettin Kılıç, Hasip Mengir ve eşi Zengin Mengir, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zengin Mengir ve Hasip Mengir buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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