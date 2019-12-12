Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesindeki trafik ışıklarında 16 NY 301 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayınca yan yoldan çıkan 16 NTV 49 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 NY 301 plakalı araç hurdaya döndü. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralanan 2 sürücü Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA