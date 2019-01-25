Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu üç kişi yaralandı....
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Toktaş yönetimindeki 16 NRL 27 plakalı otomobil, Samanlı Mahallesi Samanlı kavşağında kırmızı ışıkta geçerek Enes Çelik (25) idaresindeki 16 V 2029 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken sürücüler ve Toktaş'ın aracındaki Eren Özenç yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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