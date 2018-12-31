Bursa'da trafik kazası: 7 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunun Kestel kavşağında, Buğracan...
BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunun Kestel kavşağında, Buğracan Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobil, Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ergüven'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada, iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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