Bursa'da traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörden düşen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nail Şahin (62) idaresindeki 34 HZU 56 plakalı traktör, Gölyaka Mahallesi yakınlarındaki orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan traktörün sürücüsü Şahin ile arkasındaki küçük römorkta bulunan sürücünün eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabaları Berrin Okçu (52) yola düştü.

Hareket halindeki traktörün üzerlerinden geçtiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA