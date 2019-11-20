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Bursa'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı...

Bursa'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki Zeylül ve Doğukan Ayan ile traktör sürücüsü Sevim yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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