Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.H.A.T. (24), aralarında husumet bulunan T.K'nin (37) Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine geldi.Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. tarafından evde bulunan tüfekle...
BURSA (AA) - Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.
H.A.T. (24), aralarında husumet bulunan T.K'nin (37) Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. tarafından evde bulunan tüfekle H.A.T'ye ateş edildiği öne sürüldü.
H.A.T'nin göğsünden yaralanmasının ardından evden çıkan T.K, komşularından 112 Acil Servis ekiplerini çağırmalarını istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A.T'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.
T.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Ağır yaralanan H.A.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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