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Bursa'da Türk Sanat Müziği konseri

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür...

Bursa'da Türk Sanat Müziği konseri

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Fahri Dibekoğlu yönetti.

Gecede solist olarak sahne alan Noyan Bükülen, Bahar Güldüren, Gizem Coşkun ve Tolga Şekerci Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

Konserin sonunda solistlere çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA

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