Bursa'da ucuz balık tüketim kampanyası başladı

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyası Bursa'da başladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya Bursa'da bir zincir marketin balık satış reyonunda başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, kampanyada içi temizlenmiş bütün somon balıklarının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balıklarının ise azami 39,90 liradan satışa sunulacağı yönünde tavsiye kararı alındığını kaydetti.

Öte yandan Demirtaş Barajında kurulu olan yavru yayın balığı üretimi tesisi ile Babasultan Barajındaki alabalık üretim tesisinde üretimleri denetleyen Aygül, yavru yayın balığı üretimi tesisinin Türkiye'de onaylanan ilk proje olduğunu, tesislerin ara vermeksizin üretime devam ettiğini ifade etti.

















Kaynak: AA