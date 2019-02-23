Bursa'da "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi açıldı

BURSA (AA) - Bursa Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi açıldı.

Kent Müzesi Sergi Salonu'nda sanatçı İlhan Özer'in kurgusunu yaptığı sergide, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden bugüne doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ, geçmişten itibaren her yönüyle ele alınıp sanatseverlere sunuldu.

Özer, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın sosyal ve kültürel gelişiminde etkisi olan iki farklı oluşumu bu sergide ortaya koyduklarını söyledi.

Bu oluşumlardan birinin Uludağ, diğerinin de 16. yılını kutlayan Kent Müzesi olduğunu belirten Özer, "Uludağ, bu kente sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlıyor. Sergimizde bu unsurları cımbızla eleyerek tek tek ortaya sunduk. Sade, anlaşılır bir sergi oluşturmaya çalıştık. 7'den 70'e kadar her kesimden insanın keyifle izleyeceği bir sergi oldu." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da Uludağ'ın, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilindiğini söyledi.

Uludağ'ın binlerce yıldır önemini yitirmediğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Sanatçı İlhan Özer'in kurgusunu yaptığı sergide, Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestir tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyallerle gözler önüne seriliyor."

Kaynak: AA