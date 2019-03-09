Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı

BURSA (AA) - "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" Bursa'da başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 6'ncısı yapılan festivalde, Romanya'dan Lightwave Tiyatrosu'nun "Yansıma" oyunu Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'ndeki festivalin açılışına, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, çok sayıda yerli ve yabancı tiyatrosever katıldı.

Kurt, yaptığı konuşmada, festivalin sürekli gelişip büyüdüğünü söyledi.

Kurt, festivalin önemine vurgu yaparak, "Sanat birleştiricidir, kardeşliktir, köprüdür. O yüzden sanat Bursa'da Balkanlara açılan bir penceredir. O yüzden Bursa'da böylesine önemli bir festivali yapmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan da Bursa'yı ve Balkanları festival sayesinde bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bayraktutan, festivalin Bursa için çok önemli olduğunu anlatarak, "Altı yıllık kısa geçmişine karşın Türk tiyatrosunun en özel ve prestijli buluşmaları arasına yerleşen festivalimiz aracılığıyla Bursa, bir kez daha koskoca bir oyun sahnesine dönüşecek." dedi.



Konuşmaların ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi'nde kostümleri bulunan kadın tasarımcılara plaket verdi.

Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş ve halen çalışan 17 kadın tasarımcının hayat verdiği oyun kostümlerinin yanı sıra kostüm eskizleri ve oyun fotoğraflarından oluşan "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi", festivalin açılış gününde ve aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Bursa'nın ev sahipliğinde 8 gün sürecek festivale Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Kosova katılacak.



Kaynak: AA