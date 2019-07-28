Bursa'da umuma açık iş yerleri ve kafelerde uygulama

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kafelerde uygulama gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 polis, kent merkezindeki umuma açık iş yerleri ve kafelerde eş zamanlı uygulama yaptı.

30 işletmenin denetlendiği uygulamada 892 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı, bazı iş yerlerinin eksik belgelerinin olduğu tespit edildi.



Kapalı alanda sigara içildiği belirlenen 12 iş yeri hakkında tutanak tutuldu, 3 iş yerine ise tabeladaki adı ile ruhsattaki ismi farklı olduğu gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.









Kaynak: AA