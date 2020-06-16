Bursa’da Üniversite-Sanayi işbirliğinde ‘Sağlık-Sanayi’ dönemi başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından göreve geldiği ilk günlerde ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbirliği hedefi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından Ermaksan ile BUÜ Tıp-Diş Hekimliği-Mühendislik fakülteleri ortaklığında "Sağlık-Sanayi" alanında projeler hayata geçirilecek.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Proje Tanıtım Toplantısı'na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan, Diş Hekimliği Fakültesi yöneticileri, akademisyenler ve Ermaksan Proje Geliştirme Birimi yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kentle bütünleşen, sanayi ile işbirliği yapan bir üniversite oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önceliklerinin Bursa ve Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bu anlayış ile göreve başladığımız ilk andan itibaren Üniversite-Sanayi işbirliğini harekete geçirmek amacıyla ÜSİGEM-KÜSİ gruplarını oluşturduk. Kentimizin çok önemli sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve iş dünyasının temsilcilerini bu gönüllü çalışma grubunun içerisine dahil ettik. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan Bey de bu grubumuz içerisinde özveri ile çalışan kıymetli sanayicilerimizden birisidir. Toplantılarımıza katılarak bizlere ufuk açıcı katkılarda bulundu. Ermaksan'da yaptığımız toplantıda güzel projeler ortaya çıkmıştı. İleri teknoloji ürünler üreten Ermaksan ile Tıp Fakültemizin, Diş Hekimliği Fakültemizin ve Mühendislik Fakültemizin ortak çalışabileceği projeler belirledik. Bu projeleri görüşmek, detaylandırmak ve atılacak adımları belirlemek için de bugün bir araya geldik" diye konuştu.

Kılavuz: "Ana hedefimiz yerli üretime katkı sunmak"

Çalışmaların ana hedefinde yerli üretimin arttırılması, Türkiye'nin kalkınması olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Bizim ithal etmek durumunda olduğumuz malzemeleri ikame ederek, dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmak, zor ve dar günlerimizde önümüzü açacak projeler üretmek istiyoruz. Bizimle aynı hedefi bulunan sanayicilerimizle bu anlamda çalışacak, neler yapabiliriz, hangi yolları izleyebiliriz bu konuları ele alacağız. Ortaklaşa belirlediğimiz projelerimiz var. Bunun için bir araya geldik. İnşallah ilerleyen dönemlerde tüm tarafların dahil olduğu bir şekilde Bursa'mız ve ülkemiz için ürünler ortaya çıkaracağız" dedi.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise bu çalışmaların bir milli dava olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin bekası adına ortaya koyulan iradeye akademik camia olarak ellerinden gelen desteği vermek istediklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; "Biz bu konuda geçmişte neler yapılmış diye bir araştırma yaptık. İlk kez bu konu üzerine toplanan, fikir alışverişi yapan biz olmuşuz. Sağlık-Sanayi işbirliği hamlesini bu şekilde başlatmış oluyoruz. İnşallah birlikte çalışacak ve muvaffak olacağız. Şimdiye kadar 12 proje ürettik. 2 kez toplantı yaptık. Araya pandemi süreci girmemiş olsaydı çok daha ilerlemiş olacaktık. Ermaksan yöneticilerine teşekkür ediyorum. Teklifimizi ilk seferinde kabul ettiler. Hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımız ilk etapta bu toplantıda 5 projemiz hakkında detaylı sunumlar yapacak. İnşallah güzel işlere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan da Türkiye'de üretilmeyecek herhangi bir ürünün bulunmadığını söyledi. Ülkenin akademik altyapısı sayesinde bilimsel gelişmelerini sürdürdüğüne işaret eden Ahmet Özkayan; "Teknoloji, makine ve üretim alanında da bizim iş insanlarımıza ve fabrikalarımıza güvenebilirsiniz. Üretilmeyecek en ufak bir şey yoktur. Yeter ki istensin, yeter ki alt yapı olsun. Bizim insanımız, mühendisimiz bunların hepsini araştırıyor, buluyor ve yapıyor. Bursa'da da bu söylediklerimin hepsi zaten var. Türkiye artık belli bir noktaya geldi. Üretim konusunda da yapamayacağımız herhangi bir şey yok. Üniversitemiz ile ilk defa böyle yakın bir çalışma ortamı oluşturduk. Her zaman hayal ettiğimiz bir olguydu. Rektörümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Çok önemli projelere ve katma değeri olan çıktılara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıda hazır bulunan akademisyenler, daha önce belirlenen 5 ana proje için hazırladıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Alınan kararlar, oluşturulan çalışma grupları tarafından yürütülecek ve belli aralıklarla raporlanarak heyete sunulacak.

Kaynak: İHA