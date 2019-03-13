Bursa'da üniversitelilerin yaşadığı semte "millet kıraathanesi"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince çoğunlukla üniversite öğrencilerinin yaşadığı Görükle semtinde "millet kıraathanesi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Nilüfer ilçesindeki açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, millet kıraathanesi projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu hatırlattı. Geçen yıl müjdesini verdikleri kıraathaneyi Görükle'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Kıraathane kültürü çok eskiye dayanıyor. Boşa vakit geçirmeyi hoş görmeyen, her vakti değerlendirmeyi yeğleyen ecdadımızın oluşturduğu bir kültür bu. Tabii eski kıraathane kültürü yerini farklı uygulamalara bıraktı. Bu kültür sadece oyun oynanan kahvehane kültürüne dönüştü. İnşallah burası bu kültürün gerçek anlamda yaşatıldığı, gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, kitap okuduğu, zamanlarını kaliteli değerlendiği bir mekan olacak."

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin de konuşmalarında, millet kıraathanesinin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Tören, kıraathanenin hizmete açılmasıyla sona erdi.

Toplam 280 metrekarelik alana sahip olan 100 kişi kapasiteli millet kıraathanesinde kütüphanenin yanı sıra internet hizmeti de bulunuyor. Kıraathanede belirli saatlerde çay ve çorba ikram edilecek.

Kaynak: AA