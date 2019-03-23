Bursa'da uyuşturucu operasyonu 3 şüpheli yakalandı!
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu...
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ş.Y, G.Y. ve G.U'nun evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 451 gram toz esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.Y, G.Y. ve G.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.