Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun Karacabey'den Bursa'ya uyuşturucu getirip satacağı bilgisine ulaştı. Karacabey-Bursa karayolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.U.'nun "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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