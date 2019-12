Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bursa genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Y.A., M.A., A.Ü., B.Ç., A.T., V.Ç., A.S. ve H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve depo olarak kullandıkları bir metruk binada arama yapan ekipler, bin 240 gram sentetik kannabinoid, 200 gam metamfetamin, 30 adet ecstasy tablet, 28 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 5 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulamak için emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., M.A., A.Ü., B.Ç. ve A.T. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca V.Ç. ve A.S. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA