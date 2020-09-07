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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. 4 kişi çıkarılan mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

BURSA'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyonda M.B., F.B., R.S., H.B., A.İ., A.K., H.Y. ve F.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 kilo 300 gram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır olarak paketlenmiş bir miktar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıŞüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. M.B., R.S., H.B., A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin de savcılık sorgusu devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

 

Berna Akkaya
Editör


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