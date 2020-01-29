Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda A.A, N.D, T.P. ve O.A....
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.A, N.D, T.P. ve O.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve N.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli O.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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