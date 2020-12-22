Bursa'da vahşet görüntüleri! Onlarca köpeği zehirleyip ormana attılar
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 50'ye yakın köpek, vatandaşlar tarafından ormanlık alanda zehirlenip ölmüş bir şekilde bulundu. Belediye ekipleri tarafından hastalık oluşmaması için ölen köpekler gömülürken diğerleri de bakım altına alındı. Olayla ilgili de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatıldı.
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22 Aralık 2020 Salı 12:23
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