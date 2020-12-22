  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da vahşet görüntüleri! Onlarca köpeği zehirleyip ormana attılar

Bursa'da vahşet görüntüleri! Onlarca köpeği zehirleyip ormana attılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 50'ye yakın köpek, vatandaşlar tarafından ormanlık alanda zehirlenip ölmüş bir şekilde bulundu. Belediye ekipleri tarafından hastalık oluşmaması için ölen köpekler gömülürken diğerleri de bakım altına alındı. Olayla ilgili de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadıKocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadı

Prof. Dr. Tevfik Özlü'denkorkutan virüs gerçeği: Daha öncede mutasyonlar raporlandıProf. Dr. Tevfik Özlü'denkorkutan virüs gerçeği: Daha öncede mutasyonlar raporlandı"

Günün Özeti (21 Aralık 2020)Günün Özeti (21 Aralık 2020)

Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!

 

22 Aralık 2020 Salı 12:23
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bursa'da vahşet görüntüleri! Onlarca köpeği zehirleyip ormana attılar
Bursa'da vahşet görüntüleri! Onlarca köpeği zehirleyip ormana attılar
Kocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadı
Kocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadı
Kuyumcu soygununda dükkanı kurtaran anne, oğlunu kurtaramadı!
Kuyumcu soygununda dükkanı kurtaran anne, oğlunu kurtaramadı!
Günün Özeti (21 Aralık 2020)
Günün Özeti (21 Aralık 2020)
Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!
Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!
22 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava nasıl olacak?
22 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava nasıl olacak?
Hastaneden dönen 14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu!
Hastaneden dönen 14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu!
Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
Yasağını ihlal eden 80 yaşındaki kadın otobüste zorluk çıkarttı!
Yasağını ihlal eden 80 yaşındaki kadın otobüste zorluk çıkarttı!
Elleri cebinde giden motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı!
Elleri cebinde giden motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı!