İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 00.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursalılar da sokağa çıkma yasağını duyunca soluğu market ve fırınlarda aldı. Birçok vatandaş market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların market ve fırınlardaki malzemeleri 2 saatte bitirdikleri görüldü.

Kaynak: İHA