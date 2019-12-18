Bursa’da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak piyasa değeri 250 bin TL olan 18 bin 168 ürüne el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak son kullanma tarihi geçmiş, içeriği değiştirilmiş ürünlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ekipler, bazı iş yerlerine operasyon düzenledi. İki iş yerinde yapılan aramada cinsel gücü arttırıcı 8 bin 129 adet enerji içeceği, 120 adet ıslak mendil, bin 340 adet gıda takviyeli kapsül, 405 adet sprey, 176 adet çikolata, 240 adet kahve, 158 adet lahmacun, 7 bin 600 adet ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin TL olan 18 bin 168 ürüne el konuldu. Olayla alakalı iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA