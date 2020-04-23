Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı.

Kent giriş- çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında tüm araçlar ve yolcular kontrol edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kontrolde, yasağa uymadıkları tespit edilenlere ceza uygulandı.

Kentte, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 gününde marketlerin 09.00 ile 14.00 saatlerinde açık olması nedeniyle bazı vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü.

Polis ekipleri marketlere giden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA